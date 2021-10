Udvalg vil tiltale Bolsonaro for elendig coronahåndtering

Et udvalg i det brasilianske senat, der har undersøgt præsident Jair Bolsonaros håndtering af coronapandemien, anbefaler at tiltale Bolsonaro for flere kriminelle forhold.

Det står klart, efter at udvalget tirsdag har stemt for at godkende en belastende rapport om præsidenten, som blev lagt frem i sidste uge efter en seks måneder lang efterforskning.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Rapporten blev godkendt med stemmerne syv mod fire. Den anbefaler at tiltale præsidenten for ni forbrydelser. Blandt forbrydelserne er opfordring til kriminalitet og misbrug af offentlige midler.

I rapporten anbefales det også at tiltale Bolsonaro for forbrydelser mod menneskeheden. Senatsudvalget opfordrer samtidig til at rejse tiltale mod 77 andre personer. Blandt dem er fem ministre og tre af præsidentens sønner.

Fejlslagen coronastrategi

Jair Bolsonaro beskyldes i rapporten for bevidst at have ladet brasilianere dø af coronavirus i et fejlslagent forsøg på at opnå flokimmunitet.

Rapporten vil blive afleveret til Brasiliens rigsadvokat onsdag morgen lokal tid. Det siger senator Omar Aziz, der har ledet efterforskningen, ifølge nyhedsbureauet AP. Det er uklart, om rigsadvokaten, der er udnævnt af Bolsonaro, rent faktisk vil rejse tiltale mod præsidenten.

Men uanset om det sker, så vil rapporten ifølge AP være brænde på bålet for præsidentens kritikere. Bolsonaros popularitet er i år styrtdykket i meningsmålingerne forud for det brasilianske valg i 2022. Ikke mindst på grund af Brasiliens høje antal coronadøde sammenlignet med resten af verden.

I alt har landet under pandemien registreret over 600.000 dødsfald. Det er kun overgået af USA i hele tal. Kigger man i forhold til befolkningens størrelse ligger Brasilien ifølge statistikbanken Worldometer på en niendeplads blandt verdens lande med 2826 døde per en million indbyggere.

Jair Bolsonaro har siden pandemiens begyndelse nedtonet alvoren af covid-19. Han har blandt andet sammenlignet virusset med en forkølelse, sået tvivl om vaccinerne og været imod brugen af mundbind.

ritzau