Bolsonaros »makabre strategi« afdækkes over 1.000 sider

En kommission under Brasiliens senat vedtog natten til onsdag, at landets præsident, Jair Bolsonaro, skal retsforfølges for forbrydelser mod menneskeheden og 9 andre retsbrud, fordi hans regerings »makabre strategi« i forhold til coronapandemien angiveligt har kostet 120.000 mennesker livet. Det tal udgør 20 pct. af samtlige covid-19-dødsfald i Brasilien, og kommissionen anslår, at så mange kunne være i live i dag, hvis Bolsonaro havde taget pandemien alvorligt fra starten i stedet for at fornægte sygdommen og vildlede sin befolkning. Med 606.000 døde af coronavirus overgås Brasilien i antal kun af USA.

Kommissionens afstemning, der med 7 stemmer mod 4 anbefaler at retsforfølge præsidenten, kommer som følge af en rapport på 1.288 sider udarbejdet af samme kommission. Den har de seneste 6 måneder minutiøst indsamlet information om regeringens håndtering af pandemien siden dens begyndelse. Yderligere 65 personer bør ligeledes tage plads på anklagebænken, hedder det i rapporten, herunder ministre, eksministre og præsidentens tre ældste sønner.