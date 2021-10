EU-Domstolen idømmer Polen daglige millionbøder i retsstrid

Polen skal dagligt betale bøder på en million euro til EU-Kommissionen.

Sådan lyder en afgørelse fra EU-Domstolen, EU’s øverste domstol, onsdag.

Årsagen til bøderne er, at Polen ikke har fulgt en tidligere afgørelse fra EU-Domstolen, hvor den bad landet om at rette ind.

Striden handler om et polsk disciplinærkammer ved landets højesteret.

EU-Domstolen fastslog i juli, at kammeret ikke ’sikrer upartiskhed og uafhængighed’. Dermed er det ikke foreneligt med EU-lov.

Bøderne vil blive pålagt Polen, indtil landet efterlever EU’s krav, eller indtil der på en senere - endnu ukendt - dato bliver afsagt endelig dom i sagen.

Bødestraffen har effekt med øjeblikkelig virkning.

Polen har tidligere informeret om, at landet planlagde at opløse disciplinærkammeret. Men i september konkluderede EU-Kommissionen, at det endnu ikke var sket.

Derfor gik kommissionen til EU-Domstolen, som den bad om at pålægge Polen dagbøder.

Og det har domstolen altså besluttet at gøre onsdag og samtidig bestemt, at bødestørrelsen er på en million euro. Det svarer til cirka 7,44 millioner kroner.

Kammeret er del af en større reform af Polens retsvæsen, der er gennemført over de senere år.

EU-Kommissionen har længe klaget over det polske disciplinærkammer. Der er ikke den nødvendige adskillelse mellem den dømmende og lovgivende magt.

Instansen, der på polsk hedder Izba Dyscyplinarna, kan undersøge og straffe dommere for de domme, som de afsiger.

Den behandler sager om dommere ved højesteret. Og den fungerer som appelinstans for dommere ansat ved de lavere instanser.

Afgørelsen fra EU-Domstolen onsdag er yderligere brænde på bålet i en verserende strid mellem EU og Polen.

For nylig meddelte Polens øverste domstol, forfatningsdomstolen, at EU-lov ikke altid har forrang over polsk lov.

Det står ellers i EU’s traktater, at EU-lov står over national lov.

Retsstatsprincipper er vigtige i EU-regi, hvorfor det polske træk også endte med dagsordenen ved et EU-topmøde i sidste uge, hvor flere stats- og regeringschefer gav udtryk for deres bekymring over udviklingen i Polen.

