Macron tegner dystert billede af asylpresset og sender bitter hilsen

Den franske præsident, Emmanuel Macron, tegnede under en middag med ledere fra den protestantiske kirke tirsdag aften i Paris et dystert billede af asylpresset på Europa, og han er indstillet på at gøre noget ved det, når Frankrig overtager formandskabet for EU i januar.

Han tog ifølge det franske nyhedsbureau direkte til genmæle over for François Clavairoly, formanden for de protestantiske kirker i Frankrig, som mindede præsidenten om retten til at søge asyl.