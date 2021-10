Polen får rekordbøde af EU. Vil de betale?

En million euro om dagen. Så meget skal Polen betale, indtil de har tænkt sig at rette ind efter en dom fra EU-Domstolen, som de hidtil har ignoreret. Det er den højeste dagbøde, EU-Domstolen nogensinde har idømt et medlemsland.

EU-Domstolen bad i juli med øjeblikkelig varsel Polen om at ophøre med at uddele vilkårlige disciplinære straffe til dommere, mens domstolen undersøgte, om det disciplinære system, den polske regering har indført, overhovedet er lovligt. Men det polske disciplinærkammer er fortsat med at indkalde dommere til kammeratlige samtaler, forflytte dem eller fratage deres dommerembede. Så sent som i sidste uge blev en dommer i Krakow frataget sit dommerembede i en måned for at henvise til en EU-dom i sin afgørelse.