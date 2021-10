»Kvinder bliver trukket mod jorden«: Snesevis af demonstranter anholdt i Sudan

Sikkerhedsstyrker i Sudan har onsdag anholdt snesevis af demonstranter i et forsøg på at tilintetgøre modstanden mod denne uges militærkup i landet, skriver nyhedsbureauet AFP sent onsdag aften dansk tid.

Anholdelserne kommer, samme dag som dele af det internationale samfund har skruet op for sanktionerne mod Sudan. Således har Verdensbanken onsdag indstillet udviklingshjælpen til Sudan. Den Afrikanske Union har suspenderet landets medlemskab af organisationen på grund af militærets magtovertagelse mandag.

I hovedstaden Khartoums østlige distrikt Burri kunne hundredvis af demonstranter tidligere på dagen ses kaste sten mod sikkerhedsstyrker. De var i gang med at fjerne opstillede barrikader i gaderne. I den nordlige del af hovedstaden affyrede sikkerhedsstyrker tåregas og gummikugler mod dusinvis af demonstranter.

»Politistyrker har fjernet alle barrikaderne siden onsdag morgen. Alle de mennesker, der stod i nærheden af dem, er blevet anholdt«, siger demonstrant Hady Bashir til AFP.

Ifølge landets ministerium for information, der stadig er loyalt over for den afsatte regering, er militæret ved at stramme kontrollen i hovedstaden.

»Nabolag og gader er blevet blokeret af pansrede biler og mænd med rifler. Kvinder bliver trukket mod jorden«, lyder det i en udtalelse fra ministeriet.

Premierminister under skarp bevogtning

Militæret i Sudan afsatte mandag den civile regering med premierminister Abdalla Hamdok. Der er indført nødretstilstand. Kuppet er ledet af general Abdel Fattah al-Burhan. Han sagde tirsdag, at hans folk valgte at afsætte regeringen for at undgå en borgerkrig.

Sudan har siden 2019 været ledet af en overgangsregering. Den bestod af militæret og civile grupper. De havde aftalt at dele magten efter afsættelsen i 2019 af landets tidligere leder Omar al-Bashir.

Udsendinge fra Frankrig, Tyskland, Norge, Storbritannien, USA, EU og FN besøgte onsdag premierminister Abdalla Hamdok i hans hjem, skriver nyhedsbureauet Reuters. Her kunne de bekræfte, at premierministeren er sund og rask og ved godt mod, selv om han er under skarp bevogtning.

Ifølge Reuters har general Abdel Fattah al-Burhan onsdag også afsat seks sudanske ambassadører fra deres poster. Det drejer sig om Sudans ambassadører i USA, EU, Kina, Qatar, Frankrig samt Sudans udsending i Genève. Det er angiveligt sket, fordi de har udtrykt deres modstand mod militærets magtovertagelse. Det melder sudansk stats-tv ifølge Reuters.

