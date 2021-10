Malaysisk gynækolog opfinder kondom til mænd og kvinder

En malaysisk gynækolog har skabt, hvad han kalder verdens første unisex kondom til brug for både mænd og kvinder. Kondomet er lavet af et særligt materiale, der er godkendt til medicinsk brug, og som normalt bruges til at dække sår med.

Dets opfinder håber, at kondomet ved navn Wondaleaf Unisex Condom vil gøre folk i stand til at tage bedre kontrol over deres egen seksuelle sundhed uanset deres køn eller seksuelle orientering, siger han onsdag til Reuters.

»Det er i bund og grund et normalt kondom dækket af et selvklæbende lag. Det kan sættes fast til skeden eller penissen, samtidig med at det dækker det omkringliggende område for ekstra beskyttelse«, siger gynækolog John Tang Ing Chinh fra medicinalfirmaet Twin Catalyst.

Sættes til salg i december

En pakke med to Wondaleaf-kondomer koster 15 malaysiske ringgit svarende til cirka 23 kroner. Til sammenligning er gennemsnitsprisen for en normal pakke kondomer med et dusin styk mellem 30 og 60 kroner i Malaysia. Kondomet er lavet af polyuretan – et materiale, der er tyndt og fleksibelt, men samtidig stærkt og vandafvisende.

»Når først du putter det på, glemmer du ofte, at det overhovedet er der«, siger John Tang Ing Chinh med henvisning til materialet.

Ifølge gynækologen bliver kondomet sat til salg på Wondaleafs egen hjemmeside i december. Det er blevet testet i adskillige kliniske studier.

»Ud fra det antal kliniske studier, vi har foretaget, så er jeg ret optimistisk omkring, at kondomet med tiden vil blive en betydningsfuld tilføjelse til de mange former for prævention, der bruges til at forhindre uønskede graviditeter og overførslen af seksuelle sygdomme«, siger John Tang Ing Chinh.

