For første gang indrømmer USA: Kina har udviklet nye supervåben, og det har taget os på sengen

For første gang bekræfter USA officielt, at Kina i sommer gennemførte ikke bare et, men to forsøg med hypersoniske missiler og dermed kan være på vej til at få et afgørende militært forspring.

»Hvad vi så, var en meget betydningsfuld begivenhed med en test af et hypersonisk våbensystem. Og det er meget bekymrende«, sagde den amerikanske general og militære stabschef, Mark A. Milley, onsdag i et interview med tv-stationen Bloomberg Television.