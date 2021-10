Hvem skal hjælpe Moldova igennem vinteren – Rusland eller EU?

»Held og lykke med den svære opgave«.

EU’s udenrigschef, Josep Borrell, underdrev ikke, da han for en måned siden ønskede Moldovas nye 44-årige regeringsleder, Natalia Gavrilita, velkommen i jobbet. Og held og lykke med at få et af Europas fattigste lande på fode og få ryddet op i korruption og skandaler, som hun og præsidenten – den 49-årige Maia Sandu – vandt valget på for få måneder siden.