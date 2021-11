Nu takker Löfven af: »Hans politikertype er en uddøende art«

Chokket var til at føle på. Da Stefan Löfven i august nåede til slutningen af sin sommertale på Runö i Stockholms skærgård, meddelte han pludselig sin afgang. Og både publikum og alle de svenske politiske kommentatorer var målløse. Efter syv år som statsminister og ni år som partiformand, hvor han har håndteret nogle af Sveriges største kriser i moderne tid, havde han til sidst fået nok. Sommerens regeringskrise og mistillidsvotum var, ifølge kilder i partiet, det, som knækkede kamelens ryg.

Og når Stefan Löfven torsdag træder op på scenen i Svenska Mässan i Göteborg for at takke af og for at modtage en stor buket roser og stående klapsalver af kongresdeltagerne, så er den stærkeste fornemmelse nok alligevel lettelse og tilfredshed.