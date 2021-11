Polen og Litauen har afskåret migranter i skovene fra at søge asyl og modtage nødhjælp. Tesfaye kritiserer det ikke

Hvideruslands forsøg på at destabilisere EU ved at sende titusindvis af migranter og flygtninge gennem skovene mod EU’s østlige grænser har fået Polen og Litauen til at indføre en kontroversiel nødretstilstand, der betyder, at hjælpeorganisationer i to måneder ikke har kunne yde hjælp til dem, der er fanget i grænselandet uden mad, drikke, varme og adgang til lægebehandling. Dødstallet i skovene stiger, og mange er i livsfare. Samtidig har Polen netop indført en hastelov, der gør det muligt at nægte migranter i skovene mulighed for at søge asyl.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, genner håbefulde migranter ind, men smækker døren bag dem. Det er et livsfarligt og kynisk spil med menneskeskæbner, der danner grobund for menneskesmugling, og EU står berettiget sammen om at fordømme hans metoder.