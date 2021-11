Sårene fra Brexit, symboler og kamp mellem store egoer blæser fiskeristrid ud af proportioner

Mens præsident Emmanuel Macron og premierminister Boris Johnson søndag drøftede den skærpede fiskeristrid mellem de to lande i en pause under G20-mødet i Rom, ventede skipperen og besætningen på en tilbageholdt britisk trawler ’Cornelis Jan Gert’ utålmodigt på, at den britiske reder skulle betale en kaution på 150.000 euro (1.125.000 kroner) til den franske stat, som gør det muligt for dem at forlade havnen i byen Le Havre.

Trawleren, der blev opbragt onsdag på grund af manglende tilladelse til fiskeri i fransk farvand, forlader snart Le Havre, men de politiske spændinger er langtfra overstået.