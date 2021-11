Kvinder chikaneres i Sydkoreas militær: »Jeg følte mig nogle gange som en prostitueret, der bare ikke blev betalt«

Tre selvmord og mere end 400 sager om seksuelle overgreb på fire år skaber skandale efter skandale i Sydkoreas militær. Menneskeretsorganisationer kritiserer militæret for at forsøge at lukke munden på ofrene, men skylden skal placeres et helt andet sted, mener professor.