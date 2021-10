Britisk dronning skal hvile sig i yderligere to uger

Den britiske dronning Elizabeth er blevet rådet af læger til at hvile sig i yderligere to uger.

Det oplyser Buckingham Palace ifølge BBC fredag aften.

20. oktober var den 95-årige dronning til »indledende sundhedsmæssige« undersøgelser på et hospital, efter at hun havde aflyst et besøg i Nordirland. Hun overnattede også på et hospital for første gang i otte år.

Tirsdag begyndte hun så småt med officielle aktiviteter igen, da hun deltog i et møde med ambassadører på videoforbindelse.

Med den seneste melding kommer hun dog ikke tilbage for fuld kraft de næste uger.

»Lægerne har anbefalet, at Hendes Majestæt kan fortsætte med at udføre lette, skrivebordsbaserede opgaver i løbet af denne tid, heriblandt nogle virtuelle audienser, men ikke tage på officielle besøg«, skriver Buckingham Palace ifølge BBC i en meddelelse.

Dronningen har også meldt fra til en planlagt reception for stats- og regeringschefer ved det kommende klimatopmøde i Skotland, COP26.

Ifølge Sky News skyldtes monarkens seneste hospitalsbesøg i 2013 en mave-tarm-infektion.

I 2018 fik hun foretaget en vellykket operation for øjenkatar, og i 2003 blev dronningen opereret i knæet ifølge mediet.

En række kongehuseksperter og iagttagere bed mærke i, at Buckingham Palace ikke informerede om den seneste hospitalsindlæggelse 20. oktober på forhånd.

Næste år står monarken til at fejre 70-års jubilæum som dronning.

ritzau