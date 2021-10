Landsdækkende protester ventes i Sudan efter militærkup

Modstandere af denne uges militærkup i Sudan har opfordret til landsdækkende protester lørdag for at kræve, at en civilt ledet regering bliver genetableret.

Det er for at få landet i retning af at blive et demokrati efter årtier med et autoritært styre.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tusindvis fra Sudan er tidligere gået på gaden i denne uge for at vise deres utilfredshed med kuppet, der blev ledet af general Abdel Fattah al-Burhan.

Ved kuppet blev premierminister Abdalla Hamdok afsat.

»Hæren burde gå tilbage til sine kaserner og overgive lederskabet til Hamdok«, siger en aktivist, der fortæller, at hans navn er Mohamed, ifølge Reuters.

»Vores krav er et civilt ledet land, et demokratisk land. Intet mindre end dette«.

Efter militærkuppet, der fandt sted mandag, er der indført nødretstilstand i landet.

Abdel Fattah al-Burhan sagde tirsdag, at hans folk valgte at afsætte regeringen for at undgå en borgerkrig.

Sudan har siden 2019 været ledet af en overgangsregering. Den bestod af militæret og civile grupper.

De havde aftalt at dele magten efter afsættelsen i 2019 af landets tidligere leder Omar al-Bashir.

Fra USA’s udenrigsminister, Anthony Blinken, lyder det, at »Sudans sikkerhedsstyrker skal respektere menneskerettighederne«.

»Enhver voldshandling mod fredelige demonstranter er uacceptabel«, skriver han på Twitter.

Her fremgår det også, at USA fortsat støtter »Sudans folk i deres ikkevoldelige kamp for demokrati«.

USA fordømmer magtovertagelse

Torsdag lød det fra landets præsident, Joe Biden, at »ledere og organisationer over hele verden« fordømmer magtovertagelsen og ’vold mod fredelige demonstranter’.

»I dag (torsdag red.), har FN’s Sikkerhedsråd tilføjet sin stemme i dette internationale kor«, sagde han i en udtalelse.

»Sammen er vores besked til Sudans militære myndigheder overvældende og klar: Det sudanske folk skal have tilladelse til at demonstrere fredeligt, og den civilt ledte overgangsregering skal genetableres«.

Det internationale samfund skruede tidligere på ugen op for sanktionerne mod Sudan.

Således indstillede Verdensbanken onsdag udviklingshjælpen til landet. Den Afrikanske Union har suspenderet landets medlemskab af organisationen på grund af militærets magtovertagelse mandag.

ritzau