Flere er anholdt i massiv klimaaktion ved flere svenske lufthavne

Klimaaktivister har søndag udført aktioner ved flere lufthavne i Sverige i forsøg på at stoppe flytrafikken.

Flere personer er blevet anholdt.

Både i Malmø og lufthavnen Bromma i Stockholm lykkedes folk med at komme ind på landingsbanerne.

Bromma var lukket for flytrafik i omkring en time.

Også Arlanda, Halmstad, Landvetter og Växjö har ifølge avisen Expressen været påvirket.

Aktionerne falder sammen med afslutningen på G20-topmødet og den officielle begyndelse på COP26-klimatopmødet.

Ifølge Swedavia, som ejer og driver ti svenske hovedlufthavne, har der ikke været forstyrrelser af flytrafikken i Malmø. Det siger Robert Pletzin, selskabets pressechef.

Politiet kategoriserer hændelserne som sabotage af luftfarten.

I Malmø er en 57-årig kvinde blevet anholdt.

Hun er mistænkt for at have været gået ind på landingsbanen som led i en klimaaktion, siger talsperson for politiet Filip Annas.

