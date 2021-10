»Jeg troede, at det var et halloween-stunt«: Mand udklædt som Jokeren angriber passagerer i japansk tog

En 24-årig mand udklædt som Batman-skurken Jokeren har angrebet passagerer på et tog i Tokyo.

Det skriver flere japanske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Manden har såret omkring ti mennesker, mens mange festparate japanere var på vej til bymidten for at fejre halloween.

Manden udklædt som Jokeren er anholdt af politiet. En mand i 60’erne meldes bevidstløs og i kritisk tilstand efter at være blevet stukket ned.

Vidner har også beskrevet, at gerningsmanden havde hældt en brandbar væske ud over gulvet i togvognen og derefter antændt den.

På en video, der ifølge Reuters blandt andet kan ses på Twitter, ses en horde af mennesker løbe ned gennem en togvogn, mens andre passagerer ses forsøge at klemme sig igennem togets vinduer for at komme væk.

»Jeg troede, at det var et halloween-stunt«, siger et vidne til avisen Yomiuri ifølge Reuters.

Men vidnet indså hurtigt alvoren.

»Jeg så en mand komme gående, mens han langsomt viftede med en lang kniv, lyder det fra vidnet«, som tilføjer, at han se blod på kniven.

Angrebet fandt sted omkring klokken 20 lokal tid. Toget var på vej til Shinjuku.

ritzau