Tusindvis af desperate migranter belejrer FN i Libyen

Tusindvis af desperate migranter og flygtninge har i en måned camperet uden for et af FN’s centre i Libyens hovedstad, Tripoli.

Her er de strandet efter at være flygtet fra de overfyldte detentionscentre i landet. Det rapporterer BBC.

Libyens er det største udskibningssted for migranter og flygtninge, som søger til Europa.

Seks mennesker blev skudt og dræbt i Tripoli sidste måned, da vagter åbnede ild efter kaotiske scener ved de overfyldte centre.

USA og FN har indført sanktioner mod en bestemt libyer. Han beskyldes for misbrug og udnyttelse af desperate mennesker, som er underkastet netværk af menneskesmuglere og lever under umenneskelige forhold, mens de håber på at komme ud af Libyen og til Europa.

Den person, som USA og FN har slået ned på ved at indefryse hans værdier og kriminalisere hans transaktioner, er Osama Al Kuni Ibrahim. Han leder et detentionscenter omkring 50 kilometer fra Tripoli.

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, siger, at den 45-årige Al Kuni har stået bag ’skrækkelige forbrydelser mod afrikanske migranter - blandt andet drab og seksuel vold.

Blinken siger, at migranter, der i deres søgen efter et bedre liv på vej gennem Libyen, bliver ofre for mishandling, udnyttelse og vold. Han siger, at den skrøbelige libyske regering bør gribe ind over for Al Kuni og andre som ham.

Menneskesmuglere har profiteret fra de kaotiske forhold i Libyen siden 2011. Dengang blev Muammar Gaddafis regime styrtet ved en opstand, der var inspireret af de store folkelige protester i forbindelse med såkaldte Arabiske Forår.

Gaddafi blev dræbt af oprørere i hans hjemby Sirte. Men hans død banede ikke vej for demokrati eller stabilitet for landets syv millioner indbyggere.

Europæiske lande, ledet af Italien, har finansieret Libyens kystvagt. Kystvagten stopper migranter på vej mod EU, men menneskerettighedsgrupper siger, at de bliver sendt til ubeskrivelige forhold og vold i fængsler og overfyldte flygtningecentre.

/ritzau/AFP

ritzau