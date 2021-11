Flere er begravet under kollapset højhus i Nigeria

Et højhus under opførelse er kollapset i den nigerianske millionby Lagos, og flere mennesker er blevet fastklemt under murbrokker, oplyser byggearbejdere og ansatte ved redningstjenester mandag eftermiddag dansk tid til nyhedsbureauet AFP.

»Det er en bygning på 25 etager, som stadig er ved at blive opført. Mange arbejdere er blevet fanget under murbrokkerne. Vi forsøger at redde dem. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor mange døde der er. Redningsoperationen fortsætter«, siger Femi Oke-Osanyintolu, som er talsmand for en statslig redningstjeneste, til AFP.

Nogle af bygningsarbejderne er dækket i støv. De frygter, at dusinvis af deres kolleger kan have været inde i bygningen, da den kollapsede. Ifølge nyhedsbureauet Reuters udtaler to byggearbejdere, at der muligvis har været 100 mennesker på arbejde, da bygningen kollapsede.

Arbejdere og naboer forsøger at hjælpe folk ud af murbrokkerne. Det er uvist, hvorfor bygningen er kollapset.

»Jeg troede, at det var et jordskælv«, siger Olu Apata, som bor i nærheden af bygningen og er præsident for en nigeriansk advokatsammenslutning, til CNN.

»Jeg hastede ud af min lejlighed kort efter klokken 15.00. Jeg kunne mærke bygningen bevæge sig, og jeg vidste, at noget var galt«, tilføjer Olu Apata.

Bygningen befinder sig i området Ikoyi, som er et af de mere velstående forretningsdistrikter i Lagos. Den enorme by er centrum for handel i Afrikas mest folkerige land.

ritzau