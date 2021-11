»Mange arbejdere er blevet fanget under murbrokkerne«: Op mod 100 frygtes omkommet i kollapset højhus

Omkring 100 mennesker frygtes at være blevet dræbt i et luksushøjhus i den nigerianske millionby Lagos. Huset var under opførelse, men styrtede sammen.

Seks personer er indtil videre fundet omkommet, mens mindst fire andre er blevet reddet ud i live. Det oplyser Ibrahim Farinloye fra Nigerias nationale katastrofeberedskab.

Bygningskollaps sker jævnligt i Lagos og andre dele af Nigeria. Det skyldes som regel dårlige materialer og tilsidesættelse af byggeregulativer.

Øjenvidner siger, at omkring 100 mennesker savnes efter ulykken. Redningsmandskab anvender gravemaskiner under gennemsøgningen af murbrokker, nedstyrtede bygningsdele og forvredne jernbjælker.

Præsident Muhammadu Buhari har appelleret til, at redningsindsatsen foregår hurtigere.

Den sammenstyrtede bygning var et af tre tårne, som blev opført af ’Fourscore Homes’. Selskabet lovede et byggeri med »en stressfri livsstil og hotelstemning«. Den billigste lejlighed skulle koste omkring 7,7 millioner kroner.

Mange er fanget under murbrokkerne

Det er uvist, hvor mange personer, der var på arbejde i bygningen. Ifølge myndighederne havde den 22 etager.

»Mange arbejdere er blevet fanget under murbrokkerne. Vi forsøger at redde dem«, sagde Femi Oke-Osanyintolu, som er talsmand for en statslig redningstjeneste, tidligere mandag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En 28-årig murer, Wisdom John, fortæller, at han slap ud stort set uskadt, fordi han arbejdede i stueetagen, da bygningen styrtede sammen.

»Der var mere end 50 på arbejde i dag og vores chef var der også«, siger han til AFP.