9.000 er sendt hjem uden løn: Nu er vaccinepåbud i New York trådt i kraft

I New York City sygemeldte flere hundrede brandfolk sig mandag morgen i noget, der kan tage sig ud som en koordineret protestaktion mod det nye krav om, at offentlige ansatte skal være vaccineret mod covid-19. Samtidig måtte kommunens renovationsarbejdere knokle ekstra hårdt for at indhente det forsømte efter den seneste uges mangelfulde indsamling af affald.

Bortset fra det mødte størstedelen af de mange offentligt ansatte i New York dog ifølge myndighederne op som sædvanligt på deres arbejde, da vaccinekravet trådte i kraft mandag morgen – mange af dem dog med ømme overarme og spritnye vaccinationspas.