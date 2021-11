Huaweis nedtur: Dårlig omtale har ført til færre ansatte i Danmark, men nu advarer selskabet mod blindt at stole på USA's isenkram

Kort før julen i 2020 forlod Huaweis pr-mand og tidligere børne-tv-vært Tommy Zwicky firmaet i vrede. Huawei var blevet afsløret i at medvirke til et ansigtsgenkendelsessystem i Kina, der kunne identificere det muslimske mindretal uighurerne, og det kunne Zwicky ikke forsvare. Det var dråben, der fik begæret til at flyde over hos Huawei, der i forvejen stod midt i en total pr-nedsmeltning, foranlediget af USA’s kampagne mod selskabet. Den førte til, at mange kontrakter på 5G-teknologi blev revet i stykker, Huawei blev forment adgang til amerikansk teknologi, og selskabets mobilsalg svandt ind i Vesten.

