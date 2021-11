Et år efter valget må Trump finde sig i at operere fra skyggerne

Hvis man troede, at angrebet på Capitol Hill 6. januar og demaskeringen af Donald Trump som en regulær kupmager ville være et ’nok er nok’-øjeblik for republikanerne, så tog man fejl. Et år efter valgnederlaget styrer den tidligere præsident fortsat partiet med hård hånd fra sit domicil i Florida.

Donald Trump har endnu ikke meldt sit kandidatur til præsidentvalget i 2024, men tilsyneladende alene fordi hans nærmeste rådgivere med hiv og sving har fået ham overbevist om, at det af strategiske og økonomiske årsager er bedre at vente til efter midtvejsvalget i 2022. Ved flere lejligheder har den tidligere præsident været tæt på at tale over sig, eksempelvis da han besøgte en brandstation i New York ved markeringen af 20-året for 11. september-angrebet: