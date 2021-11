Mindst 25 dræbt og 50 såret ved eksplosioner i Kabul

Automatisk oplæsning

Kraftige eksplosioner efterfulgt af skudsalver rystede tirsdag Afghanistans hovedstad, Kabul, hvor mindst 25 blev dræbt og 50 såret.

En talsmand for Taleban siger, at eksplosionerne skete ved et militærhospital, som blev angrebet nær ambassadekvarteret i Kabul.

Islamisk Stat (IS) hævder at stå bag angrebet. Det oplyser den militante bevægelse i en erklæring via sit nyhedsbureau, Amaq, tirsdag aften.

Nyhedskanalen Al Arabiya citerer en talsmand for Taleban, Bilal Karimi, som bekræfter, at det var to bombeeksplosioner. Han siger, at angrebet var rettet mod civile.

»Jeg er inde på hospitalet, og jeg hørte en kraftig eksplosion ved en kontrolpost uden for. Jeg hører også skud. Vi er blevet bedt om at gå i dækning i sikre rum«, skrev en læge på hospitalet efter den første eksplosion.

En talsmand for indenrigsministeriet, Qari Saeed Khosty, siger, at Taleban-styrker er ved gerningsstedet.

»Det siges, at der var tale om et selvmordsangreb ved det militære hospital«, skriver Miraqa Popal, direktør for nyhedskanalen Tolo News, på Twitter.

Det militære hospital har navnet Sardar Mohammad Daud Khan.

Den 15. august trængte den militante islamistiske Taleban-bevægelse ind i Kabul. I dagene op til havde Taleban strategisk sikret sig flere store afghanske byer som Kandahar og Jalalabad.

Islamisk Stat har gennemført en række angreb mod moskéer og andre mål efter Talebans magtovertagelse.

Islamisk Stat angreb i 2017 militærhospitalet, som har omkring 400 sengepladser. Ved angrebet for fire år siden blev over 30 mennesker dræbt.

ritzau