Ingen ved helt hvorfor: Befolkningen i verdens mest folkerige land opfordres til at hamstre basale fødevarer

Der kan komme tomme hylder i viktualierummet. Så I skal fylde dem op nu.

Det kinesiske handelsministerium har opfordret lokalmyndighederne til at indskærpe befolkningen, at den skal sørge for at have tilstrækkeligt med dagligdags fornødenheder derhjemme - herunder fødevarer såsom kød, olie og korn - for at være forberedte på mangelsituationer.