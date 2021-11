Mens oprørere nærmer sig hovedstaden, påpeger FN-rapport »ekstrem brutalitet« i beskidt krig

Etiopien erklærede tirsdag undtagelsestilstand og opfordrede borgerne til at gribe til våben og gør sig klar til at forsvare hovedstaden. Det sker, fordi oprørere fra Tigray-regionen i det nordlige Etiopien trænger frem mod byen, efter at de har indtaget to nøglebyer.

Tigrays oprørere, som har kæmpet mod centralregeringen i et år, har sluttet sig sammen med en anden oprørsgruppe, mens de nærmer sig hovedstaden, Addis Abeba. Ifølge udenlandske iagttagere er der tegn på, at flere etiopiske hærenheder er brudt sammen eller har trukket sig tilbage.