I skoven finder vi familien. Drengen på 6 år er spastisk lammet og kan ikke gå. I 3 døgn har de levet af regnvand

Fugtige blade ligger som en glat dyne hen over urskovens smattede bund. Det er svært at holde balancen, mens man bevæger sig dybere ind, hvor træerne vokser helt tæt. Lange grene svirper, så man må skærme ansigtet med albuerne for at undgå de kolde pisk på huden. På jorden er der hele tiden uforudsigelige forhindringer. En velvoksen træstamme ligger på tværs og blokerer, så man må møve sig over. Et hul er skjult i jorden, så man træder forkert og vælter. Efter ganske få minutters vandring er man fuldstændig faret vild herinde. Også selv om det er højlys dag.

