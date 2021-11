Byen druknede i vold og optøjer efter politidrab på George Floyd. Nu har befolkningen taget stilling til, om politiet helt skal nedlægges

Mens de fleste havde øjnene rettet mod guvernør- og borgemester-valgene på østkysten under tirsdagens mini-valg-dag i USA, forsøgte borgerne i Minneapolis at nå frem til en form for konklusion på halvandets års diskussion om politibrutalitet og racisme efter drabet på George Floyd i maj 2020.

Det lykkedes ikke, for en folkeafstemning om helt at nedlægge den lokale politiafdeling og erstatte den med et offentligt sikkerhedsbureau med en mere holistisk tilgang til kriminalitet, misbrug og mentale problemer endte med nærmest at dele byen over i to.