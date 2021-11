Mistænkt i sag om australsk pige antages at have handlet alene

Den mand, der er mistænkt for have bortført en fireårig, australsk pige fra en campingplads, antages at have »handlet på egen hånd« ifølge politiet.

Manden vil sandsynligvis blive sigtet torsdag.

Den 36-årige mand blev anholdt onsdag - samme dag som pigen, der hedder Cleo Smith, blev fundet.

Hendes mor, Ellie Smith, har fortalt, at hun vågnede omkring klokken seks lørdag morgen den 16. oktober. Her var teltet lynet op, og hendes ældste datter manglede.

Cleo Smiths forsvinden har fået stor medieopmærksomhed i Australien, hvor millioner af mennesker har fulgt med i den lille piges skæbne.

Politiet frygtede, at den fireårige pige var blevet bortført fra sin families telt på en fjerntliggende campingplads omkring 1000 kilometer nord for storbyen Perth.

Hun blev dog fundet ’i live og ved godt helbred’, oplyste politiet i delstaten Western Australia på Facebook onsdag.

Cleo Smith blev fundet tidligt onsdag morgen lokal tid i et ’aflåst hus’ i kystbyen Carnarvon , ikke langt fra hvor hun sidst blev set natten til lørdag den 16. oktober.

ritzau