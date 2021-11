Efter at have undersøgt det betalte lobbyarbejde udført af Owen Paterson, et konservativt medlem af Underhuset, konstaterede parlamentets uafhængige kommissær, at hun aldrig tidligere havde set »så mange regelbrud eller så klar sammenblanding af privat og offentlig interesse«.

Owen Peterson modtog omkring 1 million kroner for lønnet konsulentarbejde for to virksomheder og skrev samtidig masser af e-mails til ministre og embedsmænd, som kunne give de to virksomheder økonomiske fordele.