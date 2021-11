Kina til EU: Korriger jeres fejltagelser i Taiwan

Europa skal holde op med at sende de forkerte signaler til separatisterne i østaten Taiwan.

Det siger det kinesiske udenrigsministerium torsdag, efter at en delegation fra Europa-Parlamentet har haft et møde med Taiwans præsident, Tsai Ing-Wen.

Hvis ikke det hører op, kan det skade forholdet mellem Kina og EU, lyder advarslen fra Beijing ifølge Reuters.

»Vi har bedt EU om at korrigere disse fejltagelser og ikke sende de forkerte signaler til de separatistiske kræfter, der taler for Taiwans uafhængighed«, siger en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium.

Delegationen fra EU sagde torsdag, at Taiwan er en værdifuld ø, som bør beskyttes.

»Vi kommer her med et simpelt og meget klart budskab: I er ikke alene«, siger lederen af delegationen fra Europa-Parlamentet, franske Raphael Glucksmann, ifølge AFP.

»Europa står sammen med jer i forsvaret for frihed og forsvaret for retsstaten og menneskelig anstændighed«, siger han til Taiwans præsident.

En ø af demokrati

Glucksmann er en kendt Kina-kritiker, som styret i Beijing tidligere i år forbød indrejse i landet.

Kina hævder, at Taiwan er en del af den kommunistiske folkerepublik. Men øen med dets 23,5 millioner indbyggere har i over 70 år fungeret som et uafhængigt land og har i dag et veludviklet demokrati.

Kina har de seneste år i stadig stigende grad forsøgt at isolere Taiwan i forhold til omverdenen. Det har spillet med de militære muskler over for østaten. Hyppigt sendes kinesiske kampfly ind i en zone tæt på Taiwan.

USA har i mange år haft et tæt forhold til Taiwan og har lovet fortsat støtte, herunder leverancer af militær udstyr.

Kinas ambassade i Bruxelles havde allerede inden EU-delegationens rejse til Taiwan advaret om, at besøget ville ’skade Kinas kerneinteresser og undergrave den sunde udvikling i forholdet mellem Kina og EU’.

Selv om Taiwan fungerer som et uafhængigt land, så har det meste af verden ingen formelle diplomatiske forbindelser med landet. Det gælder også for Danmark.

