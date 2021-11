»Jeg ønskede at dræbe to eller flere folk«: Makaber tendens spreder sig i Tokyos tog

Da politiet anholder den unge mand, sætter han sig roligt ned på togsædet og tænder en cigaret. Udklædt som Jokeren fra Batman iført et lilla jakkesæt, grøn skjorte og slips sidder han med en smøg i venstre hånd og en blodig kniv i højre. En kniv, han netop har brugt til at stikke en passager i brystet og forsøge at dræbe flere ved at sætte ild til en togvogn i Tokyos Keio-linje.

»Jeg mistede mit arbejde og blev dødtræt. Jeg ønskede at dræbe to eller flere folk, så jeg kunne blive henrettet«, fortalte den blot 24-årige Kyota Hattori efterfølgende til politiet og forklarede, at han har haft dødsønsker siden juni. Det skriver den japanske avis Asahi Shimbun.