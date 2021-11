Portugal skal til valg 30. januar efter strid om finanslov

Portugals præsident, Marcelo Rebelo de Sousa, har torsdag udskrevet parlamentsvalg til afholdelse 30. januar 2022. Et lynvalg var ventet, efter at Portugals socialistiske mindretalsregering ikke lykkedes med at få opbakning til sit udkast til en finanslov i parlamentet onsdag for en uge siden.

»I sådanne øjeblikke er der altid en løsning i et demokrati - uden drama eller frygt. Nemlig at give folket ordet igen«, siger Rebelo de Sousa i en tv-tale.

»Det er den eneste måde, hvorpå vi kan lade portugiserne beslutte, hvad de ønsker i de kommende år«.

Oprindeligt skulle det næste parlamentsvalg have fundet sted i efteråret 2023. Men søndag sagde præsidenten, at han sandsynligvis ville opløse parlamentet. I weekenden havde han samtaler med lederne af de største partier. Socialistpartiet, der har haft magten siden 2015, har tidligere fået opbakning fra flere venstrefløjspartier. Men flere faste støttepartier stemte imod forslaget til en finanslov og krævede, at regeringen afsætter flere penge til velfærd.

ritzau