Mandelas gamle parti får historisk tilbagegang i lokalvalg

Det sydafrikanske parti Den Afrikanske Nationalkongres, ANC, har ved lokalvalg torsdag fået et historisk dårligt valg. Partiet har domineret sydafrikansk politik, siden det gik forrest i kampen mod apartheidsystemet og fik det afskaffet.

Med 46 procent af stemmerne har det torsdag fået sit dårligste valg, siden det i 1994 kom til magten med Nelson Mandela i spidsen. Det er også første gang siden da, at partiet er under 50 procent. Ved det seneste lokalvalg i 2016 fik ANC 54 procent af stemmerne.

De senere år har opbakningen været støt dalende. Flere af partiets ledende medlemmer, deriblandt ekspræsident Jacob Zuma, bliver efterforsket for korruption. Samtidig har Sydafrika en arbejdsløshed på 34,4 procent. Mange borgere står uden adgang til vand og strøm i områder, som engang var ANC-højborge.

Skal nu danne koalitioner

Med et valgresultat på under 50 procent er der åbnet en – stadig ret fjern – mulighed for, at Sydafrika ikke alt for langt ude i fremtiden kan blive regeret af et andet parti end ANC. Selv for et årti siden ville det have været utænkeligt, at Mandelas gamle parti muligvis kunne blive tvunget i opposition eller i koalition med mindre partier på et tidspunkt.

Præsident for ANC og Sydafrika Cyril Ramaphosa forsøgte dog at bevare optimismen. Ved en officiel ceremoni i hovedstaden Pretoria sagde han ifølge AFP, at »hvis vi skal gøre dette til en og bedre æra, så må vi lægge vores forskelle bag os og arbejde sammen«.

ANC’s største rival, Democratic Alliance (DA), fik 22 procent af stemmerne. Det meget venstreorienterede parti Economic Freedom Fighters (EFF) fik 10 procent.

De umiddelbare konsekvenser af valget vil kun mærkes lokalt. Her skal partier nu til at danne koalitioner i både større og mindre byer.

