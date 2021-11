EU advarer Storbritannien: Træk ikke i brexitnødbremse

Storbritannien truer fredag igen med at udløse en nødbremse i brexitaftalen med EU.

Truslerne kommer fra Storbritanniens brexitminister, David Frost, som har været til forhandlinger i Bruxelles med EU om handlen over den irske grænse.

Nødbremsen hedder artikel 16 og giver mulighed for, at parterne kan handle unilateralt - altså på egen hånd - hvis det vurderes, at aftalen i høj grad påvirker dem negativt.

»Vi kommer ikke til at udløse artikel 16 i dag, men artikel 16 er i den grad på bordet«, siger Frost.

Han understreger, at briterne ønsker at se mere imødekommenhed fra EU.

EU siger på den anden side, at man ’slet ikke’ har set briterne nærme sig unionen.

Storbritannien advares imod at udløse artikel 16.

»Vi hører meget om artikel 16 for tiden«, siger Maros Sefcovic, EU-kommissær med ansvar for brexit.

»Der skal ikke være tvivl om, at det vil have alvorlige konsekvenser at udløse artikel 16 for at få genforhandlet protokollen«.

Sefcovic siger, at forhandlingerne fortsætter i London næste uge.

Protokollen for Nordirland er en del af skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien.

Målet med protokollen er at sikre, at der ikke kommer en ny hård grænse mellem Nordirland, der forlod EU-samarbejdet sammen med England, Wales og Skotland, og så nabolandet Irland, som fortsat er en del af EU.

Protokollen indebærer, at Nordirland fortsat følger EU-regler for det indre marked. Dermed undgår man en hård grænse mellem Nordirland, som er en del af Storbritannien, og EU-medlemmet Irland.

Dette betyder imidlertid, at der er brug for kontroller af nogle varer mellem Storbritannien og Nordirland.

Men briterne mener, at varekontrollerne bidrager til spændinger i Nordirland og ønsker derfor færre af dem.

ritzau