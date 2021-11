Biden: USA har taget monumentalt skridt med ny kriseplan

Præsident Joe Biden siger, at vedtagelsen af en gigantisk infrastrukturpakke er ’et monumentalt skridt fremad for USA’ efter måneder med hårde politiske forhandlinger.

I en tale fra Det Hvide Hus insisterer han samtidig på, at Kongressens to kamre også vil vedtage en endnu større økonomisk pakke, som gælder velfærd, ’social infrastruktur’ og forskellige klimatiltag.

Infrastrukturpakken, som blev vedtaget med 228 mod 206 stemmer i Repræsentanternes Hus, natten til lørdag dansk tid, er på 1200 milliarder dollar (omkring 6430 milliarder kroner).

Den anden store sociale krisepakke er på 1750 milliarder dollar (omkring 11.252 milliarder kroner).

Der er blandt Demokraterne i Bidens eget bagland stor uenighed om denne pakke, og en planlagt afstemning om den fredag er blevet udsat.

Men vedtagelsen af den første pakke er en uomtvistelig sejr for Biden på et tidspunkt, hvor han havde hårdt brug for en politisk triumf.

Biden kalder selv pakken for ’en af de store investeringer, som kun sker en gang i en generation’.

»Den vil skabe millioner af job, og den vil sætte USA ind på en kurs, hvor det bliver i stand til at vinde den økonomiske konkurrence med Kina i det 21. århundrede«.

»Denne lovpakke er til jer. En genopbygningsplan for de arbejdende amerikanere«, hedder det i talen fra en tydeligt lettet og mere energisk Biden.

Præsidenten så direkte ind i kameraet, da han talte til de amerikanske vælgere, der er bekymrede over prisstigninger, coronarestriktioner og dyb politisk splittelse.

Biden har tabt opbakning og hans parti led for få dage siden et ydmygende politisk nederlag ved et guvernørvalg i Virginia.

Bidens talskvinde, Jen Psaki, siger, at den politiske succes med infrastrukturpakken er et resultat af et langt og sejt politiske tovtrækkeri i Washington.

»Rent drikkevand til børn, adgang til bredbånd, elbiler, store investeringer i offentlig transport. Det sker. Og der kommer mere«, skriver hun i et tweet.

Amerikanske arbejdsgivere og erhvervsgrupper hylder vedtagelsen af pakken i Washington. Det amerikanske handelskammer kalder det ’en vigtig sejr for USA’.

