Kinas kommunistparti styrker personkult omkring Xi

Den kinesiske regerings statslige nyhedsbureau Xinhua udsendte lørdag en lang hyldest til præsident Xi Jinping forud for en vigtig samling i det regerende kommunistparti. Den ventes at cementere præsidentens autoritet yderligere.

Formålet med den lange rosende omtale af præsident Xi synes at være at styrke en personkult omkring den kinesiske leder i en gentagelse af en praksis, som prægede Mao-tidens Kina.

»Xi er et menneske, der står for beslutsomhed og handling, et menneske med dybe tanker og følelser, et menneske, som vover at skabe fornyelse omkring den politiske arv og et menneske, som har en fremadskuende vision for, hvilken han arbejder utrætteligt«, skriver Xinhua.

Xinhua’s portræt på over 5000 ord med titlen ’Xi Jinping, manden, der leder Kinas Kommunistparti på en ny rejse’, er udsendt op til Centralkomiteens møde fra mandag til torsdag.

Her ventes de mellem 300 og 400 medlemmer i det ledende partiorgan at sikre Xi endnu fem år ved magten.

Tidsbegrænsningen på præsidentembedet er tidligere blevet afskaffet under Xi’ s ledelse.

Centralkomitéens møde, der finder sted bag lukkede døre, skal bane vejen for, at Xi i efteråret 2022 kan blive indsat for endnu fem år som landets topleder. Det vil cementere hans stilling som den mest magtfulde leder i Kina siden Mao.

Mange venter, at Xi dermed vil kunne blive ved magten mange år frem i tiden.

Ved samling i næste uge skal Centralkomiteen drøfte kommunistpartiets vigtigste resultater i de 100 år, hvor partiet har eksisteret. Det skriver Xinhua.

Artiklen om Xi beretter blandt andet om hans tidlige indsats for partiet i en landsby i Shaanxi, hvor han stod for kunstvanding af landbrug og læste Kapitalen af Karl Marx i sin fritid. Han hyldes for at have bidraget til fornyelsen af partiet.

Portrættet ignorerer Kinas tidlige fejltagelser og fortielser om covid-19, mens Xi roses for sin ’menneskecentrerede filosofi’ og dens rolle for landets indsats for at redde menneskeliv for enhver pris.

ritzau