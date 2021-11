Iraks premierminister slipper uskadt fra droneangreb mod bolig

Iraks premierminister er natten til søndag dansk tid sluppet uskadt fra et droneangreb mod sit hjem.

Det oplyser det irakiske militær i en udtalelse og kalder angrebet for et ’attentatforsøg’.

Ifølge militæret angreb en drone lastet med sprængstoffer premierminister Mustafa al-Kadhimis bolig i Bagdad i de tidlige morgentimer søndag lokal tid.

Premierministerens bolig ligger i den grønne zone midt i hovedstaden, der er et topsikret område omringet af høje bombesikre betonmure.

Området huser også flere regeringskontorer og udenlandske ambassader.

Premierministeren skriver selv på Twitter, at han ’har det fint’. Han opfordrer samtidig alle irakere til at forholde sig roligt og beherske sig for landets bedste.

Flere vestlige diplomater siger til Reuters, at de søndag hørte flere eksplosioner og skud i området omkring den grønne zone.

To embedsfolk i regeringen oplyser, at al-Kadhimis bolig er blevet ramt af mindst én eksplosion.

Flere unavngivne sikkerhedskilder melder, at mindst seks af premierministerens livvagter er kommet til skade. De skulle have befundet sig ude foran premierministerens hjem, da angrebet fandt sted.

Omfanger af deres skader kendes ikke.

Ingen grupper har endnu taget ansvaret for angrebet.

Det kommer, efter at støtter af bevæbnede militser med tilknytning til Iran de seneste uger har afholdt flere demonstrationer nær den grønne zone i Bagdad. Her har de protesteret mod resultatet af sidste måneds parlamentsvalg, der betød, at de fik mindre indflydelse i regeringen.

Grupperne, der leder protesterne, hævder, at valget 10. oktober var præget af svindel. Fredag udviklede demonstrationerne sig voldeligt, da demonstranter begyndte at kaste sten efter politiet. Adskillige betjente blev såret.

Situationen fik politiet til at svare igen med tåregas og skarpe skud. Ifølge sikkerheds- og hospitalskilder i Bagdad mistede mindst en demonstrant livet under urolighederne.

