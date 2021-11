Flere europæiske lande laver regler for ikkevaccinerede

I flere europæiske lande skærper man reglerne for de borgere, der ikke er vaccineret mod covid-19.

I Østrigs hovedstad, Wien, er det eksempelvis kun borgere, der er vaccinerede eller tidligere har været smittet med coronavirus, der må komme på restauranter, hos frisører og til større arrangementer, skriver nyhedsbureauet AP.

Det er altså ikke nok med en negativ coronatest.

I Bulgarien må ikkevaccinerede heller ikke opsøge restauranter og barer.

I Letland blev der fredag indført en ny lov, der åbner for, at arbejdsgivere kan opsige ansatte, der nægter at lade sig vaccinere mod covid-19.

Loven giver mulighed for enten at hjemsende ansatte uden løn efterfulgt af afskedigelse eller krav om, at ikkevaccinerede ansatte skal arbejde hjemmefra.

I Grækenland skal ikkevaccinerede ansatte testes to gange om ugen for at få lov til at møde op på kontoret.

Sundheds- og ældrepersonale er ifølge AP pålagt at lade sig vaccinere.

WHO med advarsel

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, advarede torsdag om risikoen for op mod 500.000 yderligere coronarelaterede dødsfald i Europa frem mod februar.

Desuden lød det fra WHO, at Europa igen er blevet epicentret for coronavirus.

Ifølge AP slog Tyskland i denne uge sin egen smitterekord med 37.000 smittetilfælde fredag.

Herhjemme er smittetallene også høje. Torsdag, fredag og lørdag har der været over 2000 nye smittetilfælde.

Torsdag var der 2598 nye smittetilfælde, hvilket er det højeste i år.

Danmark har ikke indført tiltag på baggrund af den høje smitte, men sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har bedt Epidemikommissionen vurdere, om coronavirus igen skal betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Den status havde sygdommen fra 10. marts 2020 frem til 10. september 2021.

Ifølge epidemiloven gælder betegnelsen sygdomme, som ’medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner’.

Hvis covid-19 igen bliver klassificeret som en samfundskritisk sygdom, kan regeringen indføre restriktioner med hjemmel i epidemiloven. Alle nye tiltag og restriktioner kræver opbakning i Folketingets Epidemiudvalg, hvor et flertal ikke må være imod.

Desuden har både Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, anbefalet, at politikerne genindfører krav om coronapas.

/ritzau/NTB

ritzau