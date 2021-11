I Vietnam er Tô Lâm normalt en mand, der først og fremmest vækker frygt i befolkningen. Han er minister for offentlig sikkerhed og dermed ansvarlig for at håndhæve, at ingen almindelige vietnamesere slipper ustraffet fra at kritisere eller udfordre det vietnamesiske kommunistparti.

Men nu er Tô Lâm kommet ud i gevaldige problemer.