Tysk smittespredning når rekordhøjt niveau

Tyskland har i løbet af sin seneste syvdagesperiode registreret det højeste incidenstal under coronapandemien.

Således er der bekræftet 201,1 smittetilfælde med coronavirus per 100.000 indbyggere.

Det viser tal fra Robert Koch Instituttet (RKI) tidligt mandag morgen ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Mandagens tal er steget fra 154,5 torsdag og 130,2 en uge tidligere.

Det hidtil højeste tal for en syvdagesperiode var 197,6 tilfælde per 100.000 indbyggere og blev registreret den 22. december sidste år, da pandemiens anden smittebølge var på sit højeste.

Tyske sundhedsmyndigheder og politikere står over for en intensiveret debat om en forestående fjerde bølge og mulige nye restriktioner.

Fredag sagde den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, at alle tyskere i fremtiden bør tilbydes en såkaldt boostervaccine. Den skal de have, et halvt år efter at de er blevet færdigvaccineret.

Spahn opfordrede samtidig alle til at blive vaccineret og holde afstand til andre.

»Enhver, der tænker, at de er unge og usårlige, bør tale med ansatte på intensivafdelinger«, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fredag satte de tyske smittetal rekord for anden dag i træk, da 37.120 tyskere blev meldt smittet.

Flere af de tyske delstater har på egen hånd indført restriktioner for uvaccinerede. Staterne har en del frihed på det område.

Blandt andet besluttede Sachsen fredag, at der for indendørs spisesteder og andre indendørs begivenheder skal være krav om, at man er færdigvaccineret eller har været smittet, hvis man vil ind.

Sundhedsministrene fra de 16 tyske delstater har opfordret til, at delstaterne holder sig til den såkaldte ’3G’-regel.

Det betyder, at man enten skal være vaccineret, have haft virusset eller være testet for nylig for at komme ind til indendørs begivenheder (på tysk: ’geimpft’, ’genesen’ eller ’getestet’, red.).

ritzau