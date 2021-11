Tjekkiske partier er enige om ny centrumhøjre-regering

Fem partier i Tjekkiet har indgået aftale om at danne en centrumhøjre-regering.

Aftalen er faldet på plads en måned efter valget i Tjekkiet, hvor premierminister Andrej Babis og hans ANO-parti fik et skuffende valg.

De fem partier, der tilsammen fik et flertal ved parlamentsvalget, lover at få styr på budgetunderskuddet, der er kommet ud af kontrol under det seneste år med coronavirus.

Partierne vil desuden øge tjekkernes løn og pension.

Mandag samles det tjekkiske parlament for første gang siden valget den 9. oktober.

Det er ventet, at Andrej Babis formelt vil indgive sin afskedsbegæring i den forbindelse.

Petr Fiala fra partiet Sammen er den hidtidige oppositions bud på en ny premierminister.

Han har endnu ikke fået et officielt mandat fra landets præsident, Milos Zeman, til at danne en ny regering. Ifølge forfatningen er det præsidenten, der skal udpege den person, der skal danne regering.

Men den 77-årige præsident har været indlagt på et hospital i flere uger og må ikke modtage besøgende.

Fiala er dog overbevist om, at han vil få mandatet, sagde han i weekenden.

»Jeg kan forsikre jer om, at præsidenten mener, at jeg er den eneste, der kan danne en regering nu, sagde han lørdag efter et videomøde med den indlagte præsident«.

