Mand reddet ud af grotte i Wales efter 57 timer lang aktion

En mand er mandag blevet reddet efter at have været fanget i en grotte i det sydlige Wales i mere end to dage efter et fald.

Det skriver BBC.

Ifølge mediet blev manden løftet op til overfladen på en båre omkring klokken 19.45 lokal tid, hvor han blev mødt af klapsalver og jubelbrød fra redningsfolk, inden han blev ført ind i en ventende ambulance.

Han har fået adskillige skader, men er ved godt mod, oplyser myndighederne.

»Den tilskadekomne har det overraskende godt med tanke på, hvor lang tid han har været i grotten og på båren. Han klarer sig rigtignok ganske godt«, siger Gary Evans, der er kontaktperson for de lokale redningsmyndigheder, til BBC.

Ifølge nyhedsbureauet dpa menes manden at have brækket kæben, et ben og fået flere skader på rygsøjlen.

Cirka 250 personer var involveret i redningsarbejdet. Blandt dem var nogle af de huleudforskere, der i 2018 var med til at redde et fodboldhold bestående af unge drenge ud af en oversvømmet grotte i Thailand, skriver BBC.

Erfaren huleforsker satte sit ben forkert

En af redningsfolkene, Peter Francis, siger til BBC, at ’manden er en erfaren huleudforsker i god form, der simpelthen bare satte sin fod det forkerte sted’.

»Der var pludselig bare noget, der forsvandt under ham«, siger Francis.

Ifølge BBC forsvandt manden i grottesystemet Ogof Ffynnon Ddu lørdag. Grotten ligger i bjergkæden Brecon Beacons cirka 72 kilometer fra hovedstaden Cardiff.

Politiet blev gjort opmærksom på episoden af en anden huleudforsker, der var sammen med manden, da han trådte forkert og faldt 15 meter ned i grotten, hvor han siden også blev ramt af flere store sten.

Det skriver avisen Daily Mail.

For at få manden ud måtte redningsfolk arbejde i skiftende hold, da han skulle trækkes hele vejen ud på en båre. Grotten er med sine 275 meter en af de dybeste i Storbritannien.

Ifølge Daily Mail tog redningsoperationen cirka 57 timer. Det gør den til den længste af sin slags i Wales’ historie.

ritzau