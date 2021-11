Astronauter lander sikkert på Jorden efter 199 dage i rummet

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fire astronauter i en SpaceX-rumkapsel er tirsdag morgen landet sikkert på Jorden efter knap 200 dage i rummet.

Kapslen landede i havet ud for den amerikanske delstat Floridas kyst klokken 04.30 dansk tid, og både var hurtigt på stedet for at transportere astronauterne i land.

Det var meningen, at astronauterne Shane Kimbrough og Megan McArthur, japaneren Akihiko Hoshide og franskmanden Thomas Pesquet skulle være landet mandag morgen.

Men på grund af kraftig vind blev rejsen hjem fra rummet udskudt.

Inden da var hjemrejsen også udskudt på grund af helbredsproblemer hos en fra besætningen, uden at det blev yderligere uddybet, hvad det drejede sig om.

Astronauterne har tilbragt mere end seks måneder på den Internationale Rumstation (ISS), hvor de har gennemført flere rumvandringer for at forbedre stationens elnet.

»Crew 2-astronauterne tilbragte 199 dage i kredsløb. Det er første gang, at et amerikansk rumfartøj når den milepæl«, skriver SpaceX på Twitter tirsdag.

Rejsen hjem fra ISS varede otte timer.

Astronauternes rumkapsel var godkendt til at være i rummet i maksimalt 210 dage.

Inden hjemrejsen løb astronauterne ind i problemer, da toilettet i rumkapslen gik i stykker. Det betød, at astronauterne måtte bruge ble under hjemturen.

Det tog de dog med oprejst pande, og Megan McArthur forklarede, at man unægteligt vil støde på små udfordringer i rummet.

Allerede onsdag aften vil et nyt hold af fire astronauter blive sendt med en rumkapsel fra Tesla-stifteren Elon Musks rumselskab, SpaceX, til ISS.

Det mest optimale ville ifølge den amerikanske rumfartsorganisation, Nasa, have været, hvis afløserne ankom først, og de andre tog hjem efter for at dele tips om at leve i rummet.

ritzau