Norsk politi skød og dræbte mand med kniv i Oslo

Det norske politi siger, at der ikke er noget, som tyder på terror ved en hændelse i Oslo tidligt tirsdag, hvor patruljebetjente åbnede ild mod en knivbevæbnet mand.

Manden blev såret af skud og døde kort efter på et hospital.

Politiet oplyser, at manden tidligere var dømt for drabsforsøg.

En politimand blev såret ved hændelsen.

»Vi efterforsker sagen bredt. Motivet er uafklaret. Dermed er det for tidligt at drage konklusioner. Vi udelukker ingen motiver, men der er ikke informationer i sagen, som indtil nu har tydet på, at dette var en terrorhændelse«, siger politiinspektør Egil Jørgen Brekke ved et pressemøde i den norske hovedstad.

Manden blev skudt af tilkaldte politifolk, da han havde forsøgt at angribe forbipasserende i Thereses gade i bydelen Bislett i det centrale Oslo.

Manden døde af sine kvæstelser kort tid efter, at han var blevet indlagt.

I forbindelse med pågribelsen af manden blev en politimand skadet. Hans tilstand er ikke kritisk.

Politiet mener, at politipatruljen afværgede videre skader med dens indgriben.

»Vi arbejder med sagen for fuld styrke, og politiets Specialenhed er rutinemæssigt varslet. Vi er i en tidlig fase, og derfor er det for tidligt at gå ud med detaljerede oplysninger nu«, siger Brekke.

Politiet siger, at de lidt før klokken 09.00 tirsdag fik meldinger om, at en truende person med kniv var til stede i det centrale Oslo. Da en patrulje ankom til stedet, var der en konfrontation med personen, og der blev affyret skud, som ramte vedkommende.

Optagelser og pressefotos fra Thereses gade på Bislett viste et stort politiopbud og flere ambulancer. Der var også billeder af en politibil, som var kørt ind i en mur.

Justits- og beredskabsminister Emilie Enger Mehl er informeret om hændelsen.

