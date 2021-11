Britisk ambassadør: »Det er vigtigt at forstå, at vi ikke kun er optaget af os selv«

Jorden kalder

Vi mærker for alvor de ødelæggende klimaforandringer med hedebølger, smeltende is, ekstremt regnvejr og oversvømmelser. Men hvordan undgår vi flere katastrofale klimaeffekter i en varmere verden?

Jorden kalder for at holde temperaturstigningen under Parisaftalens mål på 1,5 grader, når verdens politiske topledere mødes til FN’s klimatopmøde, COP 26, i Glasgow fra den 31. oktober til 12. november.

Her skal statslederne fremlægge deres planer for at begrænse den globale opvarmning, og de skal diskutere konsekvenserne af for slappe eller uopfyldte klimamål.

