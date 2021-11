Normalt er chancen lig nul: Australier slipper ud af krokodilles gab ved at bruge sin lommekniv

En 60-årig australsk mand slap fri af en stor krokodilles kæber ved at stikke den gentagne gange i hovedet med sin lommekniv, da den var ved at slæbe ham ned i en flod, oplyser lokale myndigheder i den nordøstlige delstat Queensland.

Australske vildtbetjente siger, at manden er heldig at være i live efter krokodilleangrebet, som fandt sted på en øde beliggende flodbred på den nordlige halvø Cape York.

»Det kom til en kamp, og det lykkedes ham heldigvis at slippe fra den op mod fire og en halv meter lange krokodille. Normalt er chancen for at gøre det lig nul«, siger Matt Brien fra delstatsmyndighederne i Queensland.

Den 60-årige mand fiskede på sin ejendom i sidste uge nær Hope Vale, som ligger fem timers kørsel fra Cairns. Han siger, at han fik drevet en tyr væk fra flodbredden, så han havde den for sig selv.

Men kort efter slog krokodille til. Den for frem mod manden og væltede ham, da han stod og skulle til at kaste sin snøre ud, hedder det i en meddelelse fra miljødepartementet i Queensland.

»Han greb fat i en gren i et mangrove træ i et desperat forsøg på at undgå at blive trykket ned i floden, da han blev trukket afsted af dyret, som havde kæberne omkring hans støvler. Men han måtte hurtigt opgive og blev trukket ned i floden af saltvandskrokodillen«.

»Manden siger, at da han blev trukket ud i vandet, fik han fat i sin lommekniv fra sit bælte og stak krokodillen i hovedet, indtil den gav slip«.

Han var derefter i stand til at vakle tilbage til flodbredden. Han blev bragt til skadestuen på Cooktown Hospital, hvorfra han senere blev fløjet til Cairns Hospital, hvor han stadig er indlagt en uge efter angrebet.

»Hans tilstand er stabil«, siger en talskvinde for Sundheds- og Ældreministeriet i delstaten.