Journalist risikerer op mod 40 års fængsel i Myanmar. Nu kræver USA ham løsladt

USA opfordrer militærstyret i Myanmar til straks at løslade en amerikansk journalist, der er blevet sigtet for terror og oprør. Den 37-årige journalist Danny Fenster har været tilbageholdt i det sydøstasiatiske land i knap et halvt år. Han var ansat som redaktør på mediet Frontier Myanmar i omkring et år. Men han blev anholdt i slutningen af maj, da han forsøgte at rejse ud af Myanmar.

»Danny bør løslades omgående. Hans fortsatte fængsling er uacceptabel. Journalistik er ikke en forbrydelse«, siger en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium.

Festers advokat i Myanmar meddelte tidligere onsdag, at journalisten er blevet sigtet for terror og oprør. Hver af de alvorlige sigtelser kan sende ham op til 20 år i fængsel.

De nye anklager kommer kun få dage efter, at den tidligere amerikanske topdiplomat og forhandler i gidselsager Bill Richardson mødtes med militærstyrets leder, Min Aung Hlaing. Det er ikke umiddelbart klart, præcis hvad Fenster er anklaget for.

»Vi forstår ikke, hvorfor de har rettet nye sigtelser mod ham, men det er absolut ikke godt«, siger journalistens advokat i Myanmar, Than Zaw Aung.

Har tabt sig meget i fængslet

Han tilføjer, at Danny Fenster er »skuffet og bedrøvet« over de nye anklager, og at han er blevet »temmelig tynd« i løbet af de næsten seks måneder, han har siddet fængslet i det berygtede Insein-fængsel i storbyen Yangon. Fenster var ikke blandt de flere hundrede fanger, der for nylig blev benådet af Myanmars militærstyre og løsladt.

Siden militæret væltede Aung San Suu Kyis civile regering og tog magten ved et kup 1. februar, har det nye styre inddraget en lang række mediers sendetilladelser og tilladelser til at udgive nyheder. Snesevis af journalister er blevet fængslet, og der er lagt begrænsninger på adgangen til internet og udenlandske nyheder.

»Dannys sag er blevet et symbol på den totale foragt, Myanmars militær har for uafhængige medier«, siger Emerlynne Gil, Amnesty Internationals regionale vicedirektør for research.

I de første måneder efter kuppet i februar var Myanmar præget af omfattende protester. Menneskeretsgrupper i landet vurderer, at mindst 1200 mennesker er blevet dræbt af sikkerhedsstyrker under disse demonstrationer.

