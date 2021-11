Fem dømt i drabssag: Kvinde hyrede fire mænd til at tæve 45-årig mand ihjel

Tidligt om morgenen den 24. oktober sidste år blev en 45-årig mand fundet død ved adressen Tukingasoq i Nanortalik, der ligger i det sydligste Grønland. Senere samme dag blev fire unge mænd anholdt, og dagen efter blev de varetægtsfængslet.

Onsdag er de fire, som i dag er mellem 18 og 21 år, ved Kujalleq Kredsret dømt for drab på den 45-årige. Samtidig blev en 34-årig kvinde dømt for at have bestilt overfaldet på offeret, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Kredsretten fandt det bevist, at de fire mænd opsøgte den 45-årige i hans hjem og udsatte ham for omfattende vold. Under overfaldet blev der brugt både en kniv og et kosteskaft.

Ved dommen lagde retten vægt på de omfattende skader, som offeret fik, og at de fire unge efterlod den hårdt sårede mand i hjælpeløs tilstand. De fire unge må have indset det som overvejende sandsynligt, at manden ville dø af den massive vold, de udsatte ham for, fastslog retten.

Tilfredse anklagere

To af mændene blev idømt syv års anbringelse på anstalt. De to andre, som var under 18 år, da overfaldet fandt sted, blev idømt fire års anstaltsanbringelse. Desuden blev en 34-årig kvinde idømt seks måneders anstaltsanbringelse.

Hun havde ifølge dommen bedt en af de unge om at give offeret bank, og det var hendes mening, at alle fire skulle deltage i volden.

»Det er en tragisk og trist sag for alle parter og især de efterladte, men også da der er tale om fire meget unge gerningsmænd«, lyder det i en fælles udtalelse fra de to anklagere i sagen Anne Clinton og Line Thornberg.

»Vi er dog tilfredse med, at retten har valgt at følge vores påstand i sagen – både for så vidt angår vurderingen af skyld og udmålingen.

ritzau