EU varsler nye sanktioner mod Hviderusland i næste uge

EU vil indføre sanktioner mod Hviderusland i næste uge. Det siger EU’s kommissionsformand, Ursula von der Leyen, onsdag efter et møde med USA’s præsident, Joe Biden, i Det Hvide Hus i Washington.

Anledningen til sanktionerne er de over 2.000 migranter, der er samlet ved grænsen mellem Hviderusland og Polen. Det er også EU’s østlige grænse. EU mener, at den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, bevidst sender migranterne til grænsen for at lægge pres på EU.

»Dette er et hybridangreb. Ikke en migrationskrise«, skriver von der Leyen på Twitter efter mødet med Biden.

»I starten af næste uge vil vi meget hurtigt udvide vores sanktioner mod Hviderusland«, skriver hun videre.

Krisemøde i FN

Det vi i så fald være den femte omgang sanktioner siden det omstridte valg i Hviderusland i august 2020. De ventes især at være rettet mod det statslige luftfartsselskab Belavia, som EU beskylder for at have fløjet migranter fra blandt andet Mellemøsten til Hviderusland.

I FN er der torsdag indkaldt til krisemøde om situationen. Det er Estland, Frankrig og Irland, der indkalder de 15 medlemslande i Sikkerhedsrådet til et møde bag lukkede døre. FN’s generalsekretær, António Guterres, følger nøje situationen ved den hviderussiske grænse, siger hans talsmand.

EU formoder, at Lukasjenkos motiv bag at bruge migranter til at lægge pres på EU’s grænser, er hævn for sanktioner, der blev indført efter valget for over et år siden. Ifølge de officielle resultater blev Lukasjenko genvalgt med 80 procent af stemmerne. Men både opposition og udenlandske iagttagere tvivler stærkt på, om alt er gået rigtigt til. Hviderussisk politis meget hårdhændede fremfærd mod protesterne efter valget samt forfølgelse af oppositionen fik EU til at indføre sanktioner.

